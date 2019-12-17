РИАМО - 17 дек. В московских учреждениях культуры в новогодние каникулы проведут порядка 2 тысяч различных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В дни школьных каникул 81 городской музей и выставочный зал будут работать бесплатно, в них состоятся 190 новогодних мероприятий.

«В 36 библиотеках состоится 52 новогодние елки. Со 2 по 6 января в 149 библиотеках организуют 650 праздничных мероприятий с мастер-классами, конкурсами и подарками», – отмечается в материале.

С 1 по 8 января в 13 городских кинотеатрах сети «Москино» состоятся бесплатные кинопоказы для детей школьного и дошкольного возраста. 600 мероприятий проведут 149 городских культурных центров.

С 23 декабря по 12 января праздничные мероприятия пройдут в 81 театре и 17 концертных залах, а также в Большом цирке на проспекте Вернадского. Запланировано 307 мероприятий, которые посетят 545 тысяч человек.