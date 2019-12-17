РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В подмосковных Люберцах в 2019 году благоустроили два общественных пространства и приступили к реконструкции Малаховского озера, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Итоги благоустройства общественных пространств в Московской области рассмотрели во вторник на заседании правительства Московской области под председательством губернатора Андрея Воробьева.

«В 2019 году в городском округе Люберцы в рамках госпрограммы области «Формирование современной комфортной городской среды» при поддержке федерального, регионального правительств и лично главы региона проведены работы по реконструкции улицы Звуковая. Благоустроена пешеходная зона на улице Смирновская»,- написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил что также в Центральном парке установили светодинамический фонтан.

Ружицкий добавил, что в рамках программы «Парки Подмосковья» также начата масштабная реконструкция Малаховского озера. По вопросам благоустройства этой зоны отдыха создали рабочую группу, куда вошли активные жители поселка Малаховка.