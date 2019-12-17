РИАМО - 17 дек. На территории столицы для запуска праздничных фейерверком подготовят 30 площадок, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Для проведения праздничного новогоднего салюта подготовлены 30 точек запуска – 11 высотных и 19 парковых», – говорится в сообщении.

Ранее столичный Дептранс сообщал о том, что на нескольких улицах центра столицы ограничат движение из-за праздничного салюта в новогоднюю ночь.

До 12 января на 81 городской площадке проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Всего в новогодние дни в столице пройдет более 270 крупных праздничных мероприятий.