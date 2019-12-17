РИАМО - 17 дек. В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 21 декабря начнется ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На фестивале представлены орхидеи-пчелы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи, орхидеи-тигры. Некоторые виды настолько редкие, что практически не встречаются в природе», — говорится в сообщении.

Также посетители смогут увидеть самые больше в мире кувшинки, какао, папирус, сахарный тростник, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого мяса и многие другие редкие растения.

Стоимость полного входного билета — 300 рублей, льготного — 200.

Также в Ботсаду аномально рано из-за теплой погоды зацвели одуванчики и подснежники.