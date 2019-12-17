РИАМО - 17 дек. Более 200 популярных артистов выступят для москвичей и гостей столицы на окружных площадках и в парках в рамках празднования Нового года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«На концертах выступят Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Ольга Кормухина, Дмитрий Маликов, Александр Буйнов, Диана Гурцкая, Егор Крид, Feduk, Mот, Дискотека Авария и другие исполнители», – говорится в сообщении.

Общая продолжительность праздничной концертной программы составит порядка 400 часов. Также состоялся выступления свыше 1 тысячи творческих коллективов и анимационных групп.