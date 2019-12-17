РИАМО - 17 дек. Ряд благотворительных акций для детей проведут в Москве в рамках празднования Нового года и Рождества, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Елка Мэра» пройдет 19, 24 и 27 декабря в Больнице святого Владимира, Морозовской и Филатовской больницах. Для маленьких пациентов проведут выездное представление и вручат свыше 2 тысяч новогодних подарков», – отмечается в материале.

Акция «Исполни желание» пройдет с 18 ноября по 30 декабря. Жители столицы смогут исполнить заветные мечты детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями.

Благотворительный фестиваль московских школ «Тепло» продлится по 16 января. Учащиеся и педагоги московских школ искусств посещают хосписы, дома престарелых и реабилитационные центры с новогодними концертами.

Фестиваль проходит совместно с фондом помощи хосписам «Вера», фондом «Старость в радость» и Благотворительным фондом Константина Хабенского. В этом сезоне состоится порядка 10 концертов.

Также в больнице святого Владимира, Морозовской и Филатовской больницах проведут с 3 по 9 января творческие мастер-классы и мини-спектакли. По 27 декабря праздничные мероприятия пройдут еще в девяти столичных больницах: стать участниками праздника смогут свыше 6 тысяч юных пациентов.