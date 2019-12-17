РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Бесплатное новогоднее представление с участием капитана Джека Воробья пройдет во вторник в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Семнадцатого декабря в культурном центре «Дом офицеров» пройдет театрализованное интерактивное представление «Новогодние приключения Джека Воробья». Начало в 18:00», – говорится в сообщении.

Программу представит театр «Иллюзион» Люберецкого дворца культуры. Гостей спектакля ждут яркие спецэффекты, игры с аниматорами и много музыки.

Вход свободный. Культурный центр находится по адресу: Люберцы, улица 3-е Почтовое отделение, дом 30.

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