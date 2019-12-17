РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 дек. Спасатели призвали жителей подмосковных Люберец в новогодние праздники использовать только сертифицированные исправные гирлянды и иллюминацию, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«При организации массовых мероприятий всегда применяются электрические приборы. Электрические гирлянды и иллюминация должны быть сертифицированы. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах осветительные приборы должны быть немедленно обесточены», – говорится в сообщении.

Оформлять гирляндами елки для детского праздника рекомендовано только профессиональному электрику. При этом лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 ватт, а электропровода – гибкими, с медными жилами, иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

«Иллюминацию следует производить через понижающий трансформатор. Запрещено обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника», – отмечается в материале.

Запрещено полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. При отсутствии электрического освещения проведение мероприятия с массовым участием людей возможно только в светлое время суток.