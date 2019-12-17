РИАМО - 17 дек. Новогодние елки в столице посетят около 1 миллиона детей, среди них – сироты, ребята из многодетных семей, инвалиды и отличники учебы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«В дни зимних школьных каникул в Москве пройдет свыше 250 больших новогодних елок. Ожидается, что их посетят порядка 1 миллиона детей», – говорится в сообщении.

На Кремлевскую елку пригласили 30 тысяч московских детей.

Кроме этого, в Гостином Дворе состоится традиционная новогодняя «Елка мэра». С 25 декабря по 7 января пройдет 28 представлений, их посетят 53,2 тысяч человек: дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями и другие.

Всего новогодние дни в Москве пройдет более 270 крупных праздничных мероприятий.

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