РИАМО - 17 дек. В новогодние дни в столице пройдет более 270 крупных праздничных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Мероприятия пройдут на городских и окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», в парках, библиотеках, культурных центрах и других учреждениях города», – отмечается в материале.

До 12 января на 81 городской площадке проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». На Тверской улице запланирована наиболее масштабная новогодняя программа – народные гуляния продлятся шесть дней: с 31 декабря по 5 января.

Всего праздничные площадки столицы могут принять около 10 миллионов человек.