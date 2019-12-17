РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Власти Подольска заставили застройщика и управляющую компанию прекратить сброс стоков на рельеф из многоквартирного дома в поселке Поливаново, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Подольск.

Застройщик ЖСК «Поливаново» и управляющая компания ООО «Аксиус» с 2018 года не выполняли обязательств по строительству канализационных сооружений и загрязняли окружающую территорию.

«С помощью администрации городского округа Подольск решена застарелая проблема сброса канализационных стоков на рельеф от многоквартирного жилого дома №30Б в поселке Поливаново. Настойчивость администрации заставила застройщика выполнить работы по оборудованию канализационной станции, перекачивающей стоки в централизованные сети», – говорится в сообщении.

Решить проблему помогли многочисленные обращения в министерство экологии и природопользования Московской области, прокуратуру, Роспотребнадзор и последовавшие многотысячные штрафы.