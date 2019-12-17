РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 дек. Госавтоинспекторы Красногорска призвали водителей быть внимательными и избегать резких маневров при гололеде, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск.

В ближайшее время на территории региона ожидается выпадение осадков в виде дождя и снега. На дорогах и тротуарах возможно образование гололеда.

«Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) горокруга Красногорск обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения», – говорится в сообщении.

При движении водителям рекомендуют использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

«Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Короткий световой день и выпадение осадков в виде снега значительно снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей», – добавляется в материале.

Кроме того, передвигаться пешеходам следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

«Принимая во внимание неблагоприятный прогноз погоды, личный состав подмосковной Госавтоинспекции нацелен на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения», – отмечается в сообщении.

Автомобилисты, попавшие в ДТП или иную нештатную ситуацию на подмосковных дорогах, могут звонить в Центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефонам: 8(495)688-81-71, в отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск - 8(495)562-87-44; 11 батальон 1 полка ДПС (северный): 8(495)994-53-08 или на единый номер 112.