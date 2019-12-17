РИАМО - 17 дек. Рост валового регионального продукта (ВРП) Московской области в 2019 году прогнозируется на уровне 4,5%, сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

«Мы ожидаем очень хорошие показатели по этому году по экономике. Ожидаем рост ВРП порядка 4,5%. Мы ожидаем рост инвестиций по сравнению с прошлым годом тоже более чем на 10%», - сказал Хромов.

Он отметил, что по итогам 11 месяцев 2019 года промышленность Подмосковья также продолжает уверенный рост.

«И мы по итогам года сможем говорить, что последние четыре года промышленность у нас растет не меньше чем на 10% в год. Это очень хорошо с точки зрения экономики. Растут налоговые поступления бюджеты всех уровней — как в местный и региональный, так и федеральный бюджет Российской Федерации», - добавил Хромов.

По его словам, в этом году выросла средняя заработная плата у жителей Подмосковья, итоговая цифра будет известна в конце года.