РИАМО - 17 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в административном здании в районе Чертаново Центральное, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Пожар произошел в четырехэтажном производственно-административном здании на Днепропетровском проезде, дом 4А, строение 1.

«В 14:10 пожар локализовали на площади 20 квадратных метров. Горел мусор в вентиляционной шахте. В 14:18 пожар ликвидировали», – говорится в сообщении.

К тушению привлекли восемь пожарных расчетов. Пострадавших в результате инцидента нет.