РИАМО - 17 дек. За три года в Москве планируют построить более 170 школ и детсадов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«Садиков и школ в общей сложности будет построено 177 в трехлетку», - сказал Хуснуллин.



Он напомнил, что в Москве утвердили адресно-инвестиционную программу на три года.



«Это огромное достижение, что мы на три года можем планировать всю нашу стройку. И только объектов медицины, например, поликлиник, будет построено более 30. Будет построено шесть мощных стационаров», - пояснил заммэра.