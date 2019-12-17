РИАМО - 17 дек. В 2020 году в Московской области будет выделено 100 миллионов рублей на субсидирование социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил журналистам заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

«Уже пять лет предоставляем дополнительные средства социальным предпринимателям для развития своего бизнеса. В этом году объем программы 100 миллионов рублей, 96 предпринимателей уже получили суммы. <…> По программе стоит та же самая цифра на следующий год», – сказал Хромов.

Он подчеркнул, что предприниматели, создающие детские сады, центры детского творчества, центры досуга, физкультурные центры, развлекательные центры могут претендовать на получение дополнительных мер поддержки в следующем году.

По его словам, субсидии позволяют компенсировать производственные затраты до 2 миллионов рублей для всех возможных видов предпринимательства и до 3 миллионов рублей при создании детского сада.

«Также они могут пользоваться традиционными мерами поддержки – это получение займа от фонда микрофинансирования. Мы с этого года увеличили объемы такого заимствования до 5 миллионов рублей», – добавил Хромов.

С 2014 по 2019 год субсидии получили 537 социальных предпринимателя в регионе на сумму около 530 миллионов рублей.