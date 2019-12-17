РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка (УОООП) ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Олег Сигунов проведет прием жителей Подольска 20 декабря, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

«Заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области Олег Сигунов проведет прием граждан в пятницу (20 декабря – ред.) с 16:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

Прием будет проходить в здании УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом №84. Прийти на прием и задать интересующие вопросы могут все желающие по предварительной записи. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-59.