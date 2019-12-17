РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Полицейские Подольска задержали двух парней, подозреваемых в вымогательстве денег у жителя микрорайона Львовский, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 38-летнего местного жителя. Он рассказал, что около одного из домов на улице Московской неизвестные вымогали у него денежные средства, угрожая применением насильственных действий. Сумма материального ущерба составила 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны два гражданина в возрасте 20 лет. Установлено, что часть денежных средств заявителя злоумышленники потребовали снять через банкомат, остальные перевести на банковскую карту», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ (Вымогательство). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.