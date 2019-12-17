РИАМО - 17 дек. Реализацию программы реновации на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы планируют завершить за четыре года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В новой Москве ситуация достаточно хорошая. Мы определили две основные крупные площадки и отдельные по районам, где просто за три-четыре года всю программу переселения закончим. По новой Москве проблем нет. Мы на штабе мэру доложили, что буквально года за четыре всю программу расселения новой Москвы закончим», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что большие стартовые площадки находятся в Ватутинках и в районе деревни Мамыри.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.