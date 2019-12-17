РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 дек. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников 26 декабря состоится новогодний бал «Щелкунчик», говорится в сообщении пресс-службы ТЦ.

«Двадцать шестого декабря в 16:00 в пространстве «Культура на высоте» в «МЕГА Белая Дача» состоится новогодний бал «Щелкунчик». Дети и взрослые смогут перевоплотиться в сказочных персонажей, потанцевать, а также принять участие в конкурсе костюмов», – говорится в сообщении.

Одним из ярких моментов торжества станет постановка знаменитой сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик», а также конкурс костюмов.

«Маленькие Фриц и Мари, храбрый Щелкунчик, семиголовый Мышиный король, ожившие куклы – все персонажи смогут принять участие в конкурсе. Он пройдет в четырех номинациях: «Костюм малыша» - до 6 лет», «Детский костюм» – 7-13 лет, «Взрослый костюм – старше 14 лет и «Самый креативный костюм». Победители получат подарки, а обладатель главного приза – 20 тысяч рублей на новогодний шопинг в «МЕГА Белая Дача», – отмечается в сообщении.

Атмосферу праздника на балу помогут создать мастера по сказочному аквагриму, а также фозона, где можно будет сделать фото с друзьями или всей семьей. Также будут Дед Мороз и Снегурочка.

«Новогодний бал в ТЦ «МЕГА Белая Дача» пройдет в рамках проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке правительства Московской области. Вход свободный», – заключается в сообщении.