РИАМО - 17 дек. В следующем году порядка 15 тысяч жителей столицы получат ордера на новые квартиры по программе реновации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На следующий год 15 тысяч человек получат смотровые ордера. И дальше по нарастающей – к 2023 году программа полноценно наберет обороты», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что для реализации программы подобрали более 80 стартовых площадок, из которых восемь – новые, остальные – по домам, которые идут под снос.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Всего для ее реализации в городе подобрана 361 стартовая площадка.