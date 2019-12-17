РИАМО - 17 дек. В городском округе Чехов охранник тяжело ранил трех своих товарищей во время ссоры, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент случился в деревне Новоселки в бытовке на территории склада 15 декабря. Мужчины устроили совместное застолье и поссорились.

«Бригадой скорой помощи были доставлены и госпитализированы в ГБУЗ МО «Чеховская РБ № 1» охранники», - сообщил собеседник агентства.

Всем пострадавшим преступник нанес множественные колото-резаные ранения.

Обвиняемого задержали. Возбуждено уголовное дело.