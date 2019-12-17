РИАМО - 17 дек. Из-за аномально теплой декабрьской погоды в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели подснежники, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Подснежники обнаружили в Теневом саду возле главного входа. Если теплая погода сохранится, то и другие подснежники, скорее всего, также проснутся. Если ударят морозы, то цветения не будет до оттепели», – говорится в сообщении.

На свежем воздухе в саду также успели распуститься одуванчики, примулы, форзиция, рододендрон, морозники, крокусы. Более того, набухли почки экзотических магнолий. Садовники опасаются, что так может расцвести, к примеру, сакура.

В 2017 году единственный в России официальный питомник подснежников «Первоцвет» в Сочи подарил «Аптекарскому огороду» более 1,5 тысяч подснежников. На сегодняшний день в Ботаническом саду МГУ растет шесть различных видов подснежников – подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский.