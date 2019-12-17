РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Воспитанники социально-реабилитационного центра из подмосковного Красногорска примут участие в губернаторской новогодней елке в Доме правительства региона 18 декабря, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения Минсоцразвития Подмосковья.

Восемнадцатого декабря в Доме правительства Московской области состоится губернаторская новогодняя елка для 1,5 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, добившихся в нынешнем году высоких успехов в учебе, творчестве и спорте. Гостей ждут интересная интерактивная программа, а также новогодняя музыкальная сказка «Морозко» от Московского областного театра юного зрителя.

«Воспитанники Красногорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 18 декабря 2019 года примут участие в областном мероприятии, посвященном празднованию Нового года в Доме правительства Московской области. Ребята с нетерпением ждут чудесного праздника, сказочного волшебства!» – сообщила начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон.