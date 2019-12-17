РИАМО - 17 дек. В деревне Саларьево в новой Москве построили школу и детский сад, они рассчитаны на 1150 и 220 детей соответственно, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Готовность объектов высокая. Мосгосстройнадзор проверяет устранение замечаний итоговой проверки. Ввод в эксплуатацию школы и детсада запланирован на конец декабря», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Школу и садик построили в новом ЖК за счет инвестора. Там смогут учиться не только жители микрорайона, но и соседних деревень.

Здание школы П-образной формы переменной этажности — в нем от трех до четырех этажей. Оно рассчитано на 46 классов. Для учеников старших и начальных классов есть отдельные зоны. Также в здании есть ИТ-классы, мастерские, спорткомплекс. Территория возле школы благоустроена, здание доступно для маломобильных групп.

Площадь детсада составляет более 3,5 тысячи квадратных метров. Сюда смогут ходить дети от трех до семи лет. В здании есть кабинеты логопеда и психолога, на территории расположились игровые и спортивные площадки.