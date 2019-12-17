РИАМО - 17 дек. К 2035 году на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы откроются еще 25 станций метрополитена сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Восемь станций уже открыто. Всего по генплану планируется открыть к 2035 году 33 станции метро, включая уже открытые. Общая протяженность линий составит 72 километра. Откроются четыре электродепо», – сказал Жидкин.

Он добавил, что на текущий момент в развитие метрополитена на территории ТиНАО вложено более 100 миллиардов рублей.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что четыре станции Некрасовской линии и пять станций Большой кольцевой линии метро планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.

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