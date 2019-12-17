РИАМО - 17 дек. Еще более 80 площадок дополнительно подобрали для строительства стартовых домов по программе реновации в Москве, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
73 площадки расположены на месте домов, после отселения и сноса которых градостроительной документацией предусмотрено новое строительство многоквартирных домов.
Строительство позволит переселить 278 домов, 10 площадок перелагают исключить.
Итого на 17 декабря для строительства стартовых домов подобрана 431 площадка.
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