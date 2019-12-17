РИАМО - 17 дек. Еще более 80 площадок дополнительно подобрали для строительства стартовых домов по программе реновации в Москве, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы добавили 80 новых площадок и, самое главное, начали проектировать площадки под домами, которые еще не переселены», - сказал Хуснуллин.

73 площадки расположены на месте домов, после отселения и сноса которых градостроительной документацией предусмотрено новое строительство многоквартирных домов.

Строительство позволит переселить 278 домов, 10 площадок перелагают исключить.

Итого на 17 декабря для строительства стартовых домов подобрана 431 площадка.