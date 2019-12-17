РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. Операторы системы-112 в Балашихе приняли и обработали более 9,6 тысяч вызовов от горожан с 9 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Система-112 предназначена для обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с целью оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровья, а также для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях.

«За минувшую неделю, с 9 по 16 декабря, на единый номер спасения «112» Балашихи от жителей поступило 9 628 звонков. Из общего числа вызовов экстренных оперативных служб более 52% обращений пришлось на скорую медицинскую помощь, вызовы полиции и ГИБДД составили около 23% обращений, службы пожарной охраны – 1,7%, аварийной газовой службы – 0,1%», – говорится в сообщении.

Система-112 в Балашихе была создана в 2015 году. Туда поступает свыше 80% всех вызовов экстренных оперативных служб города.

«Операторы системы-112 напоминают, что на территории Московской области в систему-112 можно обратиться за помощью пятью разными способами: позвонить на «112» по телефону, отправить СМС-сообщение на короткий номер «112», через мобильное приложение «112 МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента «help112mo», а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС», – заключается в материале.