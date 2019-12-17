РИАМО - 17 дек. Современную технологию – видеокапсульную энтероскопию – стали применять впервые в Подмосковье для диагностики тяжелых заболеваний желудочно-кишечного тракта, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Пройти обследование можно бесплатно в Детском клиническом многопрофильном центре Московской области на условиях ОМС.

«Заболеваемость детей расстройствами пищеварения сегодня составляет 150 случаев на 1 тысячу человек. Благодаря новому оборудованию, распознать тяжелые болезни - такие, как болезнь Крона, язвенный колит, различные опухоли, можно на ранней стадии. Это многократно повышает шансы на успешное лечение», - сказала главный врач центра, главный внештатный педиатр Минздрава региона Нисо Одинаева.

Она отметила, что только в декабре в центр поступило 10 видеокапсул для диагностики, выполнено уже семь исследований.

В частности, пациент проглатывает видеокапсулу, которая естественным образом проходит через пищеварительный тракт: пищевод, желудок, тонкую и толстую кишку, а затем выводится из организма. Исследование длится от 4 до 10 часов. Изображение посредством беспроводной связи передается на внешний носитель информации.

После окончания работы капсулы информация с внешнего носителя загружается на компьютер через специальную программу и врач-эндоскопист просматривает полученную видеозапись.

В следующем году в Детский клинический многопрофильный центр поступит еще 50 видеокапсул для проведения диагностики.