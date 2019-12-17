РИАМО - 17 дек. За последние три года в Троицком и Новомосковском административных округах столицы значительно выросла стоимость жилой площади, это объясняется улучшением качества постройки и наращиванием сопутствующей инфраструктуры, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Стоимость квадратного метра за три года выросла с 102 тысяч рублей до 123 тысяч. Здесь две основные причины: это переход на проектное финансирование и качество инфраструктуры. При наличии метро, школ, дорог, детских садов ценность жилья увеличивается», – отметил Жидкин.

Он добавил, что в 2019 году в пользование в ТиНАО будет введено 1,5 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.

«Это хороший показатель, спрос есть. Но самое главное – не количество, а качество жилья. Мы видим, как оно с каждым годом улучшается», – заключил глава департамента.