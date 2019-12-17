РИАМО - 17 дек. Из-за возможного нагрева воздуха до +6 градусов лед на московских водоемах может растаять, за прошедшие сутки его толщина на воде уменьшилась на 1 сантиметр, сообщил журналистам заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС РФ по Москве Владимир Волков.

«Мы наблюдаем, что из-за теплой погоды с воскресенья на понедельник толщина льда уменьшилась на 1 сантиметр. Мы ожидаем, что с учетом температуры плюс 6 градусов льда может вообще не остаться», - сказал Волков.

Он добавил, что сейчас на Москве-реке ледяная корка так и не сформировалась. На закрытых водоемах на территории ТиНАО толщина льда достигает 10 сантиметров.