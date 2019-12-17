РИАМО - 17 дек. За следующие четыре года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы планируют построить свыше 300 километров новых автомобильных дорог, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«За семь лет мы построили 205 километров дорог. За четыре ближайших года мы хотим построить еще более 300 километров. Это не считая дорог, которые были отремонтированы и вновь построены. За все время будет построено около 530 километров, включая ЦКАД», – сказал Жидкин.

Он добавил, что в 2020 году запустят не менее 30 километров дорог. При этом самыми результативными станут 2021 и 2022 годы – в это время будет сдаваться в эксплуатацию по 60-70 километров дорог ежегодно.

«Следующий (2020 год – ред.) год не будет показательным, потому что мы сейчас очень много дорог проектируем. Около 200 километров находится в проектировании и 100 находится в стройке. Результативными годами будут 2021 и 2022», – заключил Жидкин.