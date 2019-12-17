Хорошо ли ты знаешь «Симпсонов»?

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17 декабря исполнилось 30 лет со дня выхода первой серии «Симпсонов». Если ты считаешь себя фанатом этого мультфильма, не пропустил ни одной серии и все знаешь о героях – прими участие в нашей викторине.