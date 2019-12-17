Хорошо ли ты знаешь «Симпсонов»?
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17 декабря исполнилось 30 лет со дня выхода первой серии «Симпсонов». Если ты считаешь себя фанатом этого мультфильма, не пропустил ни одной серии и все знаешь о героях – прими участие в нашей викторине.
Хорошо ли ты знаешь «Симпсонов»? (1/13)
В каком городе живут Симпсоны?
Хорошо ли ты знаешь «Симпсонов»? (2/13)
Еще будучи младенцем, Лиза проявляла себя как особенный ребенок. Об этом свидетельствует то, что она…
Хорошо ли ты знаешь «Симпсонов»? (4/13)
Сколько лет богачу Монти Бернсу?
Хорошо ли ты знаешь «Симпсонов»? (5/13)
Как называется бар, где Гомер часто пьет пиво?
Хорошо ли ты знаешь «Симпсонов»? (6/13)
В первом сезоне на Рождество как великий подарок Симпсоны получили…
Хорошо ли ты знаешь «Симпсонов»? (7/13)
Где Мардж прятала деньги на подарки к Рождеству?
Хорошо ли ты знаешь «Симпсонов»? (8/13)
Сразу после своего рождения Барт сделал следующее:
Хорошо ли ты знаешь «Симпсонов»? (9/13)
На чем отлично играет Лиза Симпсон?
Хорошо ли ты знаешь «Симпсонов»? (10/13)
Мардж пробовала себя в бизнесе, хоть это и длилось недолго. Производством чего она управляла?
Хорошо ли ты знаешь «Симпсонов»? (11/13)
А кем Мардж работала до того, как вышла замуж за Гомера?
Хорошо ли ты знаешь «Симпсонов»? (12/13)
У Гомера повысился IQ с 55 до 105 после того, как…
Хорошо ли ты знаешь «Симпсонов»? (13/13)
Барт страдает аллергией на…
Фанат «Симпсонов»
Ты знаешь про Симпсонов не меньше, чем сами Симпсоны. И точно можешь быть достойным гостем на юбилее мультсериала.
Человек поколения «Симпсонов»
Неплохой результат. Сразу видно, что ты смотрел сериал, когда случайно натыкался на него по телевизору, но не следил за ним постоянно. Пересмотри лучшие серии удачных сезонов.
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