РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. Первую в округе метеорологическую площадку для систематических наблюдений за погодой и проведения практических работ открыли в институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов Росгидромета в микрорайоне Кучино Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Метеорологическая площадка была открыта в год 185-летия гидрометеорологической службы.

«На метеоплощадке установлен стандартный набор приборов, будет еще второй этап поставки. Весной довезут датчик метеорологической дальности видимости и прибор по определению высоты облаков», – сказал начальник Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета Александр Мельничук.

Он добавил, что на площадке были установлены приборы для измерения температуры на поверхности почвы и на глубине, установки для наблюдения за влажностью воздуха, скоростью и направления ветра, осадкомер, гололедный станок и прибор, регистрирующий продолжительность солнечного сияния.

В рамках мероприятия для гостей провели экскурсию по институту и показали работу центра профориентации. Здесь для занятий оборудован класс с экспозицией метеорологических приборов.

Заведующая центром профориентации института повышения квалификации Росгидромета Юлия Белышева рассказала, что в проекте пока участвуют 35 человек из двух школ.

«В апреле они будут проходить у нас практику. Целую неделю дети будут жить на территории института, работать метеорологами, готовить и защищать свои проекты в день метеоролога 23 марта», – пояснила Белышева.

По ее словам, после успешной защиты проектов, ученикам вручают сертификаты и у них появляется возможность работать по специальности в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.

Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов Росгидромета был открыт в Балашихе в 1988 году. Здесь осуществляют дополнительную образовательную деятельность по различным направлениям.