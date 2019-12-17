РИАМО - 17 дек. Согласно данным Всемирного экономического форума, Россия занимает 81 место из 153 в рейтинге гендерного равенства, пишет сайт kp.ru.

«Согласно опубликованному на сайте организации документу, наиболее равные права имеют жители Исландии, Норвегии и Финляндии. Также в топ-10 вошли Швеция, Испания, Германия и другие», - отмечается в материале.

Франция, например, попала лишь на 15 место, а Великобритания — на 21. Соединенные Штаты Америки закрепились на 51 месте.

Однако позиции России в рейтинге еще хуже — наша страна находится между Сальвадором (80 место) и Эфиопией (82).

В тоже время, если оценивать гендерное равенство только в сфере экономики, то Российская Федерация поднимется в рейтинге до 32 места, по состоянию здоровья она окажется на 27 месте, по образованию — на 24, а в политике — лишь на 122.

В среднем, по данным ВЭФ, разница между мужчинами и женщинами в России составляет 29,4%. При этом женщины обычноболее образованные. Также они живут дольше. Однако в политике их несравненно мало. Среди парламентариев их всего 15,8%, министров — 12,9%, членов правления — 7%.

«Среди менеджеров и высокопоставленных сотрудников госорганов этот показатель значительно больше - 41,8%. При этом разница по зарплате составляет 28,8%, а по доходам — 42,1%», - заключается в материале.