РИАМО - 17 дек. В столичной подземке поставили автоматы с сувенирными монетами, на которых напечатаны достопримечательности города, матрешки и поезд «Москва», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На десяти станциях столичной подземки установили автоматы по продаже сувенирных монет из латуни. Пассажиры могут приобрести их в 12 вариантах дизайна», – говорится в материале.

На монетах изображены здания Большого театра, Московского зоопарка, храм Василия Блаженного. Также есть монеты с матрешками и поездами нового поколения «Москва».

Сувенирные монеты упакованы в прозрачные футляры, цена каждой – 200 рублей. Виды монет будут периодически обновляться.

Автоматы расположили на станциях «Проспект Мира», «Тургеневская» и «Третьяковская» Калужско-Рижской линии, «Коломенская» и «Домодедовская» Замоскворецкой линии, «Цветной бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии, «Баррикадная», «Пушкинская» и «Китай-город» Таганско-Краснопресненской линии, «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии.