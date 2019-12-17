РИАМО - 17 дек. Строительство свыше 70% тоннелей на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена завершено на сегодняшний день, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, достроен первый двухпутный тоннель на БКЛ метро между станциями «Карамышевская» и «Мневники».

«Его прокладывал гигантский 10-метровый щит «Лилия». В целом на сегодняшний день на БКЛ построены больше 70% тоннелей», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Длина Большого кольца метро составит 70 километров, на ней будет работать 31 станция. Новую линию планируют построить в 2021-2022 годах. Ожидается, что после запуска ветки ей будут пользоваться до 380 миллионов пассажиров ежегодно.

БКЛ разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки.