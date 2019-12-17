РИАМО - 17 дек. Вечер отдыха «Новогодье» для пожилых жителей Орехово-Зуева проведут 2 января в центре культуры и досуга «Мечта», в программе концерт местных исполнителей и танцы, сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках программы «Активное долголетие» центр культуры и досуга «Мечта» приглашает людей старшего возраста на вечер отдыха «Новогодье»! У нас вы сможете завязать интересные знакомства, которые обогащают жизнь пожилых людей, делают ее насыщенной и увлекательной, потанцевать и увидеть номера местных вокальных коллективов. Ждем вас!» — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, встреча состоится 2 января в центре культуры и досуга «Мечта» по адресу: Орехово-Зуево, улица Набережная, дом №9А. Начало в 17:00. По всем вопросам необходимо обращаться по телефону: 8(496)425-12-64.