РИАМО - 17 дек. Специалисты центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Московской области оказали около 20 тысяч услуг, сообщила во вторник заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова.

В Московской области функционируют областной офис центра в Красногорске и 11 муниципальных: в Богородском округе, Волоколамске, Дмитрове, Истре, Коломне, Королеве, Люберцах, Можайске, Орехово-Зуеве, Реутове, Солнечногорске. Наибольшее количество обращений в «Мой бизнес» касалось разъяснения порядка и условий получения государственных мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Мы создали 12 офисов «Мой бизнес». И на сегодня могу сказать, что количество услуг, которые в этих офисах нами оказано, уже порядка 20 тысяч. В плане было 15 тысяч», - сказала Карисалова на форуме социального предпринимательства Московской области.

Центры «Мой бизнес» созданы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии Минэкономразвития России. Они объединяют все имеющиеся на территории региона институты развития предпринимательства и по принципу «одного окна».

В Красногорске во вторник проходит форум социального предпринимательства Московской области, в рамках которого наградят победителей регионального этапа V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года».

В рамках регионального этапа из 30 поступивших заявок экспертной комиссией утверждены восемь победителей. Это представители Красногорска, Дмитрова, Дубны, Истры, Раменского, Лыткарина и Одинцова.

Победители регионального уровня становятся номинантами федерального этапа V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства.