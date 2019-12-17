РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Сотрудники теротдела администрации провели в микрорайоне Кузнечики Подольска контрольный осмотр многоквартирного дома, УК рекомендовали заменить стекла в дверях и закрепить крышки кабельных каналов в доме, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Под выборочный контроль качества оказания услуги по содержанию общего имущества МКД попал дом №1 на Флотском проезде, находящийся в управлении ООО «УправДом».

«Сделали замечания по уборке лестничных маршей выше пятого этажа, закреплению крышек кабельных каналов в квартирных холлах, о необходимости замены нескольких треснувших стекол в дверях, ведущих на лестницы, об удалении несанкционированной рекламы, необходимости восстановления наличника на одной из дверей. Управляющей компании указано на устранение выявленных недостатков и недопущение подобных нарушений», – говорится в сообщении.

В целом общее имущество содержится удовлетворительно: входные двери, запорные устройства, домофоны, доводчики в исправном состоянии. Во входных холлах порядок наводится ежедневно. Лифты в рабочем состоянии. Выходы на кровлю и в чердачные помещения перекрыты. В подъездах вывешены украшения к наступающим новогодним праздникам.

Контрольные осмотры в микрорайоне Кузнечики проводятся на регулярной основе. Все управляющие компании микрорайона предупреждены о готовности к контрольным осмотрам. В дальнейшем к рейдам привлекут представителей общественности и председателей советов многоквартирных домов.