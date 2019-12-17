РИАМО - 17 дек. В Московском государственном университете имени Ломоносова отремонтируют общежитие и актовый зал, сметы уже получили положительное заключение, сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.

«Эксперты Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общежития и актового зала главного здания университета. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — говорится в сообщении.

Проектом предусмотрен ремонт актового зала в секторе П главного здания. Его площадь составляет почти 1,4 тысячи квадратных метров, он вмещает до 1,5 тысяч человек. Зал отреставрируют, заменят щиты управления вентиляционными установками, устройство мультимедийной системы, проведут электротехнические и другие работы.

Общежитие также расположено в высотке МГУ. Девятнадцатиэтажное здание общей площадью 267 тысяч квадратных метров состоит из шести студенческих и четырех преподавательских блоков. Здесь заменят трубы, сантехнику, выполнят вентиляционные, электротехнические и другие работы.

Деньги на ремонт выделят из федерального бюджета.