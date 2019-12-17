РИАМО - 17 дек. Строительство тоннеля на станции Баковка МЦД-1 завершится в 2020 году, тогда же закончат строительство конкорса на станции МЦД-1 Сетунь, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На станции Баковка первого диаметра ведется строительство тоннеля с подземным вестибюлем с выходами к улицам Вокзальный тупик и Привокзальная, завершить строительство планируется в следующем году. Также в 2020 году на станции Сетунь завершится строительство конкорса – специального пассажирского распределительного зала с отдельными выходами на железнодорожные платформы», – говорится в сообщении.

Конкорс и тоннель строят для разделения потоков пассажиров к отдельным входам или выходам, а также для создания комфортных условий для пассажиров.

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) и «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) запустили в ноябре.

Проезд на МЦД можно оплатить картой «Тройка» или «Тройка-Стрелка», пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажиры диаметров могут бесплатно пересесть на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.

На Московских центральных диаметрах действуют три тарифные зоны. Проезд в «Центральной» зоне стоит как в метро – 38 рублей по тарифу «Кошелек» карты «Тройка». Границы «Центральной» зоны: МЦД-1 в границах станций Марк – Сетунь, МЦД-2 в границах станций Волоколамская – Остафьево. За пределами этих станций начнется зона «Пригород», разовая поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» в 2019 году стоит 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД.

За границами МЦД начинается «Дальняя» зона, стоимость поездки из «Дальней» зоны складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей.

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