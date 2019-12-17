РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Местное отделение регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из Подольска по итогам текущего года признано лучшим в регионе, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Итоговое мероприятие «Юнармии» состоялось во Дворце культуры «Подмосковье» Красногорска во вторник. В нем приняли участие министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная, глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, исполнительный директор «Юнармии» Денис Заикин, начальник штаба регионального отделения движения, олимпийский чемпион Александр Легков, члены движения из разных муниципалитетов Московской области.

«Дипломом победителя смотра-конкурса местных отделений на переходящий Кубок штаба регионального отделения общественного движения «Юнармия» Московской области с сертификатом на получение 25 комплектов юнармейской формы награждается местное отделение городского округа Подольск», – сообщили ведущие мероприятия.

Второе место присудили местному отделению городского округа Химки. Третье место присудили юнармейцам из Протвино.

В нынешнем году конкурс среди местных отделений прошел второй раз. Суммарно в нем приняли участие 40 местных отделений. Награды победителям вручил Легков.

«Хочу сказать огромное спасибо за работу местным отделениям. Спасибо каждому из вас, сидящим в зале, за то, что движение приобрело такие масштабы», – обратилась к участникам мероприятия Красная.

Министр наградила активистов патриотического движения «Юнармия» медалями к 90-летию Московской области и благодарственными письмами Главного управления социальных коммуникаций.

На итоговом мероприятии юнармейцы из разных муниципалитетов могли пообщаться, принять участие в викторинах, побывать в передвижном планетарии, познакомиться с разными видами оружия и попробовать себя в виртуальном вождении. Завершилось мероприятие показом спектакля.