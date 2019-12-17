РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 дек. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Домодедово задержали фитнес-тренера, подозреваемого в похищении сумки с 5 миллионами рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Двое злоумышленников на улице вблизи аэропорта Домодедово напали на 43-летнего москвича, выхватили из его рук сумку, в которой находились деньги, и попытались скрыться. Потерпевший догнал правонарушителей, но один из них несколько раз ударил его по голове, после чего мужчина прекратил преследование. Общий ущерб составил 5 миллионов рублей.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали одного из подозреваемых по месту жительства в городском округе Реутов. Им оказался 27-летний фитнес-тренер», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отметила Петрова.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление и задержание соучастника преступления.