РИАМО - 17 дек. В «Яндекс.Лавке» с 20 декабря появится возможность заказа живого новогоднего дерева, доставляться сервисом будут пихты Нордмана из Дании высотой 125-150 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».
«Датские пихты полюбились российским покупателям за свою пышность и правильную конусовидную форму, они стоят дольше обычных елок, а их иголки не осыпаются. Компактный размер позволит уместить эту елку даже в малогабаритной квартире», - говорится в сообщении.
Стоят такие деревья по 3,5 тысячи рублей за штуку. В заказ к пихте также можно добавить подставку, елочные игрушки и мишуру. Доставлять елки будут на специальных тележках, которые крепятся к заднему колесу велосипеда.
«Сервис расскажет пользователям о городских пунктах утилизации, куда елку можно будет сдать после окончания зимних праздников», - отмечается в материале.
Также в сервисе можно будет заказать искусственную елку или продукты для праздничного стола — традиционные салаты или икру, ингредиенты для классических блюд.
Обширный новогодний ассортимент будет доступен во всех зонах доставки «Яндекс.Лавки» в Москве и Подмосковье.
Последний заказ в 2019 году сервис примет в 23:00 31 декабря, а 1 января он начнет работать с полудня.
Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году?
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Я обычно вожусь с шампанским и не успеваю, но в течение пяти минут вроде считается
Конечно, весь ритуал выполнен – у меня заранее готовы бумажки, которые хорошо горят и растворяются в шампанском!
Если за столом предложат, загадаю. Правда, потом не вспомню, что загадал
Человек настроения
Вы не параноик, постоянно поглядывающий на часы, но и не любитель опаздывать. С одной стороны, вы стараетесь планировать все заранее, с другой, если не будет подходящего настроения – можете «забить» и купить подарки в последний момент. Для вас главное – сам момент встречи Нового Года!
У вас все четко: подарки куплены заранее, отель забронирован с осени, а шампанское припасено с лета. Вы будете готовы к встрече Нового года, даже если его встречу перенесут на две недели раньше! Возможно, вам стоит внести долю интриги и оставить хоть что-то на волю случая, чтобы в новогоднюю ночь не было слишком скучно?
Ваша сестра – прокрастинация, а брат – мальчик из «Сказки о потерянном времени». Подарки друзьям вы обычно покупаете в последний момент или и вовсе после праздника. Может, в этом году стоит задуматься о них заранее, а то, что точно не успеете сделать перед Новым Годом – поручить кому-то из близких или друзей?
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