РИАМО - 17 дек. В «Яндекс.Лавке» с 20 декабря появится возможность заказа живого новогоднего дерева, доставляться сервисом будут пихты Нордмана из Дании высотой 125-150 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».

«Датские пихты полюбились российским покупателям за свою пышность и правильную конусовидную форму, они стоят дольше обычных елок, а их иголки не осыпаются. Компактный размер позволит уместить эту елку даже в малогабаритной квартире», - говорится в сообщении.

Стоят такие деревья по 3,5 тысячи рублей за штуку. В заказ к пихте также можно добавить подставку, елочные игрушки и мишуру. Доставлять елки будут на специальных тележках, которые крепятся к заднему колесу велосипеда.

«Сервис расскажет пользователям о городских пунктах утилизации, куда елку можно будет сдать после окончания зимних праздников», - отмечается в материале.

Также в сервисе можно будет заказать искусственную елку или продукты для праздничного стола — традиционные салаты или икру, ингредиенты для классических блюд.

Обширный новогодний ассортимент будет доступен во всех зонах доставки «Яндекс.Лавки» в Москве и Подмосковье.

Последний заказ в 2019 году сервис примет в 23:00 31 декабря, а 1 января он начнет работать с полудня.