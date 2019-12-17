РИАМО - 17 дек. Движение транспорта на ряде центральных улиц Москвы перекроют с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года из-за запуска праздничных фейерверков в честь Нового года, говорится в сообщении инфоцентра транспортного комплекса столицы.

Ограничения коснутся участка на Большом Москворецком мосту в сторону улицы Варварка с 7:00 31 декабря до 5:00 1 января. Там ограничат движение по одной полосе.

С 23:50 31 декабря по 00:30 1 января будут перекрыты участки на Большом Москворецком мосту, улице Москворецкая, площади Васильевский Спуск, Москворецкой набережной от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, Раушской набережной, Кремлевской набережной от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, Софийской набережной.

Кроме того, движение будет закрыто на участке улицы Федосьино от улицы Скульптора Мухиной до проектируемого проезда №518 с 00:50 до 1:10 1 января. В это же время введут ограничение на проезде возле торгового центра «Авиапарк».

С 00:50 до 1:10 1 января перекроют движение по участку улицы Физическая от Калужского шоссе до улицы Солнечная и улицы Центральная от дома 26 до улицы Солнечная. Движение по Озерной аллее от Центрального проспекта до дома 5 строение 2 по Георгиевскому проспекту перекроют в этот же период времени.

Движение по улице Кадырова перекроют с 00:50 по 1:30 1 января.