РИАМО - 17 дек. Свыше 95 социально ориентированных компаний в малом бизнесе получили субсидии в 2019 году в Подмосковье, сообщила во вторник заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова.

«В этом году субсидию у нас получили 96 компаний», - сказала Карисалова на форуме социального предпринимательства Московской области.

Она отметила, что субсидии социально ориентированным компаниям выдаются с 2014 года на конкурсной основе.

«Кроме этого, мы в Московской области приняли свое решение и определили, что такие компании, если арендуют казенное имущество или муниципальное имущество, то они имеют право на льготную арендную плату. И на сегодня у нас льготной арендной платой уже воспользовалось 465 клиентов», - добавила Карисалов.

По ее словам, в Московской области также создана сеть коворкинг-центров, которые помогают компаниям малого бизнеса начать свою стартовую деятельность и не арендовать большие помещения.

«На сегодня наш фонд микрофинансирования — один из самых активных фондов. Каждый год мы выдаем порядка 150 микрозаймов. Могу сказать, что мы сделали специальные продукты для социально ориентированного малого бизнеса с пониженной ставкой. И мы даже сделали специальный продукт для женщин-предпринимательниц тоже с пониженной ставкой», - заявила Карисалова.

В Красногорске во вторник проходит форум социального предпринимательства Московской области, в рамках которого наградят победителей регионального этапа V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года».

В рамках регионального этапа из 30 поступивших заявок экспертной комиссией утверждены восемь победителей. Это представители Красногорска, Дмитрова, Дубны, Истры, Раменского, Лыткарина и Одинцова.

Победители регионального уровня становятся номинантами федерального этапа V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства.