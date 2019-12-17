РИАМО - 17 дек. За прошедшие сутки в столице были зафиксированы анонимные сообщения о 200 заминированных зданий, из которых в дальнейшем эвакуировали более 100 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

«Среди заминированных объектов были башня «Федерация» в «Москва-Сити», - говорится в материале.

Извещения о минировании храма Христа Спасителя пришли в шестой за этот месяц. Также были угрозы в адрес 25 районных судов, десятки школ, станций метро, вокзалов, аэропортов и других зданий.

Сообщения приходили в экстренную службу, на электронную почту и по телефону.

Вспышка известий о минировании зданий 16 декабря происходила еще в Санкт-Петербурге и Мурманске.

Десятки звонков и сообщений с угрозами начали приходить с 28 ноября в Москве и Петербурге практически каждый день. Также в сеть попала информация о том, что угрозы будут продолжаться, пока предприниматель Константин Малофеев «не вернет долг в 120 биткойнов, украденных на бирже WEX».

В Москве самое большое количество вызовов зафиксировано 10 декабря. В этот день было проверено 400 зданий и эвакуировано более 120 тысяч человек. Сообщения оказались ложными.

За все время с начала поступления сообщений с угрозами в столице было проверено 3,2-3,5 тысячи объектов и эвакуировано 440-450 тысяч человек.