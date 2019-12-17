РИАМО – 17 дек. В России планируют ввести новые меры поддержки для выпускников детдомов, которые собираются поступать в вузы и колледжи или уже учатся в них, возможные варианты обсудят на всероссийском конгрессе «Светлое будущее», сообщил депутат Госдумы Алексей Кобилев.

Кобилев отметил, что у выпускников детдомов есть привилегии при поступлении, но речь идет не только о них.

«Речь идет о предшествующей поступлению в учебное заведение профориентации, о том, чтобы помочь детям сделать осознанный выбор. И, да, на сегодняшний день многие ребята попросту не пользуются предоставленной им льготой для поступления. Почему это происходит и как донести до детей, что перед ними существует масса возможностей – одни из основных вопросов конгресса», – сказал депутат в интервью Федеральному агентству новостей.

Он также отметил, что в стране необходимо скорректировать законодательную базу, например, закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на поступление в вуз в пределах установленной квоты за счет бюджетных средств. Норма будет действовать до 1 января 2021 года. Кобилев считает, что ее нужно продлить, а лучше сделать бессрочной.

Также он отметил, что учащимся в вузах выпускникам детдомов нужны деньги, поэтому многие идут работать, но из-за этого может пострадать учеба. Поэтому следует либо увеличить размер поддержки на время обучения, либо дать ребятам возможность работать по специальности в рамках ограниченного количества часов, чтобы это не мешало учебному процессу.

Депутат считает, что государству нельзя «бросать» ребенка в воспитательном плане даже после поступления в вуз.

«Для ребенка происходит резкое изменение среды, в которой он находится. Наступает пора соблазнов в связи с отсутствием рядом привычных стен и, главное, воспитателей, старавшихся заменить ему родителей. Нужно развивать институт наставничества для таких детей, чтобы они не «потерялись» и не сбились с пути», – подытожил Кобилев.