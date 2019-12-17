РИАМО - 17 дек. Полицейские обнаружили и пресекли деятельность подпольного цеха по пошиву одежды в деревне Староникольское на территории Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В цехе проживали и занимались пошивом рабочей одежды и спортивных сумок четверо граждан из республик Средней Азии, не имевших законных оснований для нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории России», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Полицейские обнаружили швейные машинки, фурнитуру, ткани, утеплители и другие материалы. Полицейские выяснили, что нелегальное производство действовало в течение двух недель.

«Установлены и задержаны уроженцы одной из среднеазиатских республик 28 и 36 лет, подозреваемые в организации пошивочного цеха. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Их арестовали», – отметила Петрова.

Работников цеха оштрафовали, их ждет выдворения за пределы РФ.